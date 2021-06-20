Diego Perotti, Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini açıkladı

Fenerbahçe'de geçen sezon sakatlıklarla boğuşan Diego Perotti, takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

Sezon başında Roma'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Diego Perotti, sakatlıklardan dolayı pek forma şansı bulamadı. Arjantinli oyuncunun kulüpteki geleceği belirsizliğini korurken, tecrübeli oyuncu İtalya basınına konuştu.

Sky Italia'ya röportaj veren Perotti, Genoa'ya dönmek istediğini açıkladı. Genoa ile duygusal bağları olduğunu söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, "Genoa benim ve ailemin bir parçası. Oğlum burada doğdu ve favori takımım Genoa. Fenerbahçe'de hala kontratım var ama net bir şey yok. Genoa'ya dönebilirim" diye konuştu.

Arjantinli oyuncu 2014 yazında Sevilla'dan Genoa'ya 350 bin Euro karşılığında transfer olmuştu. Perotti, İtalyan ekibinde 1,5 sezon top koştururken 45 maçta 5 gol atıp, 7 asist yaptı.

Tecrübeli oyuncu Genoa'nın ardından Roma'ya ilk önce yarım dönem kiralandı, sezon sonunda ise Sarı-Kırmızılı ekip Perotti'nin bonservisini 9 milyon Euro karşılığında satın aldı.

32 yaşındaki oyuncu Roma'da 138 karşılaşmada forma giyerken 16 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.

Geçen sezon başında Fenerbahçe'nin yolunu tutan Diego Perotti 4 karşılaşmada oynayabildi. Arjantinli oyuncu oynadığı sürede 3 gol kaydetti.