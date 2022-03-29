Diego Perotti, 1.5 yıl sonra ilk 11'de

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ve 6 ay boşta kaldıktan sonra İtalya Serie A takımlarından Salernitana ile sözleşme imzalayan Diego Perotti, 1.5 yıl sonra ilk kez Juventus karşısında ilk 11'de forma giydi.

2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı-lacivertlilerle 1 sezonda sadece 4 maça çıkabilen Diego Perotti, sahalara döndü. Dönemin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun transfer ettirdiği yıldız futbolcu, Belözoğlu'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte Fenerbahçe'den ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de çıktığı 4 maçta 3 gol atan Diego Perotti'nin, oynadığı son maç 29 Kasım 2020'de Kadıköy'de oynanan ve 4-3 siyah-beyazlıların galibiyetiyle sonuçlanan Beşiktaş derbisiydi. O karşılaşmada 37. dakikada sakatlanarak yerini Caner Erkin'e bırakan Perotti, bir daha Fenerbahçe formasını sırtına geçiremedi.

Akşam'ın haberine göre; geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından 6 ay kulüpsüz kalan 33 yaşındaki yıldız isim, futbola Salernitana ile döndü. Şubat başında İtalyan ekibine imza atan Arjantinli, yaklaşık 2 aylık sürede 7 maçta forma giydi. Spezia Calcio, Genoa, Milan, Bologna, Inter ve Sassuolo maçlarında oyuna sonradan giren Perotti, takımının Serie A'da Juventus ile oynanan son maçında ilk 11'de başladı. Perotti, karşılaşmada 60 dakika süre aldı.

.