Futbol dünyasının yaşayan en ünlü isimlerinden olan Arjantinli yıldız Diego Maradona, beyninde oluşan kan pıhtısı nedeniyle ameliyat oldu.

60 yaşındaki yıldız, Pazartesi günü, kansızlık ve su kaybı şikayetleri ile Buenos Aires'teki bir kliniğe başvurmuştu.

Maradona'nın doktoru olan Leopoldo Luque, geçen hafta doğum gününü kutlayan yıldızın ameliyat sonrası durumunun iyi olduğunu kaydetti.