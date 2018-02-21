Die Zeit: SPD AMB Başkanlığı için Bundesbank Başkanı'nı destekliyor

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Şubat (DHA) – Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkan Yardımcısı koltuğuna İspanya Ekonomi Bakanu Luis de Guindos’un seçilmesinin ardından, Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann’ın AMB Başkanlığı için adaylığını destekledi.

Die Zeit gazetesine dayandırılan haberlere göre koalisyon hükümetinde önemli bakanlıkları alan SPD, Jens Weidmann’ın AMB Başkanlığı için adaylığını destekleyecek. Gazete haberine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel’in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ile yapılan gayri resmi koalisyon görüşmelerinde Weidmann’ın adaylığı en önemli unsurlardan biri oldu.

Habere göre, AMB Başkan Yardımcısı’nın bir güney ekonomisinden olması ihtimali bir sonraki AMB Başkanı’nın daha kuzeydeki Avrupa ülkelerinden gelebileceği – yani mevcut Başkan Mario Draghi’ye göre daha şahin bakışlı bir üyenin başkan olabileceği ihtimalini artırıyor.



Kemer sıkma politikaları ve sıkı mali politikalarıyla tanınan Almanya AMB Başkanlığını alırsa, piyasalar yıllardır devam eden parasal genişlemenin, geniş ölçekli tahvil alımlarının tersine dönebileceğini öngörüyor. (Fotoğraflı)