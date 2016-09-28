Die Welt: Türkiye MİT-BKA toplantısını iptal etti

Die Welt gazetesinin Federal İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Türkiye, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Alman Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) arasında bu hafta içerisinde yapılması planlanan istişare toplantısını iptal etti. İptal gerekçesine yer verilmeyen haberde, toplantıda Suriye'den geri dönen radikal İslamcılar ile Türk radikal solcular konularının ele alınmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Federal İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında, istişare toplantısından bağımsız olarak Türk makamlarıyla "devam eden ve güvene dayalı bir işbirliği içinde olunduğu' kaydedildi. İki ülke 2016 yılının başında içişleri bakanlıkları ve yetkili diğer kurumlar arasında terörle mücadele konusunda daha güçlü bir işbirliği konusunda anlaşmıştı.

İkinci kez iptal

Die Welt'in haberine göre Türkiye böylece Türk-Alman istihbaratları arasındaki istişare toplantısını bu yıl içerisinde ikinci kez iptal etmiş oldu. Haberde Türkiye'nin mayıs ayında da benzer bir toplantıyı son anda iptal ettiğine yer verildi. Ancak o dönem bu kararın, Federal Meclis'te "1915-1916 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere ve diğer Hristiyan azınlıklara uygulanan soykırımın hatırlanması ve anılması" başlıklı Ermeni soykırımı karar tasarısının oylanması öncesine denk geldiği belirtildi.

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AFP/dpa, BD/ BK