Die Welt muhabiri Deniz Yücel tutuklandı!

Gözaltındaki Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, İstanbul Adliyesi’nde savcılığa ifade verdi. Yücel tutuklanma talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Yücel, sevk edildiği hâkimlik tarafından tutuklandı.

Almanya merkezli Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılığa götürüldü ve ifadesi alındı.

İfadesi tamamlanan Yücel'e 2015'te yaptığı Cemil Bayık röportajı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili haberler, Yüksekova ve Cizre haberlerinin sorulduğu öğrenildi.

Gazeteci Yücel, 'örgüt propagandası yaptığı' iddasıyla mahkemeye sevk edildi. Yücel, sevk edildiği sulh ceza hâkimliği tarafından "örgüt propagandası,” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla tutuklandı.

Die Welt gazetesinde yer alan haberde Deniz Yücel'in avukatları Veysel Ok ve Ferat Çağıl'ın yedi gün içinde tutukluluk kararına itiraz etmeyi planladıkları belirtildi.

Türk ve Alman vatandaşı olan 43 yaşındaki Deniz Yücel, 14 Şubat'ta kendi isteği ile gittiği emniyette gözaltına alınmıştı.

Die Welt muhabirinin tutuklanmasını manşete taşıdı

Die Welt gazetesi muhabirlerinin tutuklanmasını manşetine taşıdı. Gazetenin 28 Şubat baskısında "Deniz Yücel hapiste" denildi ve Yücel'in geniş bir fotoğrafına yer verildi. İşte o manşet:

Merkel'den açıklama

Deniz Yücel’in tutuklanması ile ilgili olarak Başbakan Angela Merkel’den de bir açıklama geldi. Yücel’in tutuklanması haberinin “acı ve hayal kırıklığına” yol açtığını kaydeden Merkel, Deniz Yücel’in gönüllü olarak ifade vermeye gittiğine işaret ederek alınan kararın sert ve orantısız olduğunu vurguladı.

Merkel açıklamasında “Alman hükümetinin Türk adaletinden Yücel'e muamalesinde basın özgürlüğü ilkesini dikkate almasını beklediğini” vurguladı. Merkel, “Deniz Yücel’e adil ve hukuk devletine uygun bir muamele için güçlü bir şekilde çaba göstermeye devam edeceğiz. Yücel’in yakında özgürlüğüne geri kavuşmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Almanya’dan açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalyan mevkidaşı ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Deniz Yücel'e ilişkin soruları da yanıtladı. Gabriel, "Die Welt muhabiri Deniz Yücel iki haftadan uzun bir süredir, bir neden gösterilmeksizin özgürlüğünden edildi. Umarım bugün hakkında verilecek karar basın özgürlüğüne uygun bir karar olur" dedi.

Hükümetin açıklaması

Yücel'in gözaltına alınmasının ardından federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmede, Yücel'in soruşturma sürecinin adil ve hukuk ilkelerine bağlı kalınarak yürütülmesi gerektiği talebini ilettiğini açıklamıştı.

Ayrıca Alman Federal Meclisi'nden 160 milletvekili de Almanya'daki Türkiye Büyükelçiliği'ne yazdığı mektupta Yücel'in serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Türkiye'de halen 151 gazeteci cezaevinde. Sınır Tanımayan Gazeteler'in verilerine göre oağanüstü halin ilan edilmesinden bu yana da KHK'larla 149 gazete, radyo ve televizyon kapatıldı.

Deniz Yücel kimdir?

Almanya’nın önemli gazetelerinden Die Welt’in Türkiye temsilciliğini yapan Deniz Yücel, 10 Eylül 1973 Almanya doğumludur. Gazeteciliğinin yanı sıra köşe yazıları ve yazarlığıyla da bilinmektedir. Berlin Özgür Üniversitesi’nde siyaset bilimi okumuş, 1999 yılında serbest gazeteci olarak meslek hayatına başlamıştır. 2002 yılında haftalık Jungle Wold gazetesi, 2007 yılında ise Die Tagezzeitung gazetelerinde çalışmıştır. Yücel aynı zamanda yazdığı köşe yazılarıyla da tartışılan gazetecilerden biri olmuştur. 2015 yılında Die Welt gazetesine geçmiş ve gazetenin Türkiye temsilciliğini üstlenmiştir.Deniz Yücel 2011 yılında Kurt Tucholsky Edebi Yayıncılık ödülüne layık görülmüş. 2014 yılında bir grup gazeteci arkadaşıyla birlikte Hate Poetry adı altında oluşturdukları ırkçılık karşıtı gösteri için Almanya’da yılın gazetecisi seçilmiştir. Yücel’in 2014 yılında yayımladığı ve Gezi Parkı Protestolarını esas alarak bir “Muhalif Türkiye” portresi çizdiği taksim İst Überll (Her Yer Taksim) isminde bir kitabı mevcuttur.