Die Welt: İncirlik’e alternatif üsler belirlendi

Die Welt gazetesi, Alman Sol Parti'nin soru önergesine, federal hükümetten gelen yanıta yer verdi. Gazete soru önergesine dayandırdığı haberinde, federal hükümetin Alman askerlerinin konuşlanması için İncirlik Üssü'ne alternatif 8 farklı ülkede askeri üs belirlediğini bildirdi. Gazete söz konusu üslerin Kuveyt, Ürdün ve Kıbrıs’ta bulunduğunu belirtti.

Ancak Sol Parti'nin Federal Meclis’te verdiği soru önergesine yanıt veren Alman hükümeti üslerin askeri amaçlara uygun olup olmadığının araştırılması amacıyla bu ülkelere ziyaretler yapıldığını, "üslerde askerlerin muhtemel konuşlandırılması konusunda ise herhangi bir görüşmenin yapılmadığını” açıkladı. Kıbrıs’taki üslerin Akrotiri ve Paphos adlı üsler olduğu da belirtildi.

Sol Parti’nin dış politika sözcüsü ve soru önergesini hazırlayan Jan van Aken Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, “Görünen o ki federal hükümetin Alman askerlerini İncirlik Üssü'nden başka bir yere sevk etme gibi bir amacı bulunmamakta. Zira federal hükümet asker konuşlandırma konusunda olası başka ülkelerle görüşmede bile bulunmamıştır” dedi.

Almanya'nın alternatif üs arama nedenleri

Bazı Türk hükümet yetkililerinin Almanya'daki seçim kampanyası etkinliklerinin iptal edilmesi üzerine Berlin ile Ankara arasında başlayan gerginlik nedeniyle koalisyon partilerinden ve muhalefetten politikacılar Alman askerlerinin İncirlik Üssü'nden çekilmesini talep etmişlerdi.

Geçen yıl da Federal Meclis’te Osmanlı döneminde yaşanan olayların ‘Ermeni soykırımı' olarak kabul edilmesinin ardından, bu karara tepki olarak Ankara, Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaretine izin vermemişti. Bunun üzerine Berlin burada konuşlandırılmış olan Alman Tornado keşif uçaklarını geri çekme tehdidinde bulunmuştu.

İncirlik'e ziyarete şu ana kadar izin yok

Bu konudaki gerginlik ancak birkaç ay sonra giderilebilmişti. Alman heyetin İncirlik’teki Alman askerlerini geçen yılın Ekim ayında ziyaret etmesini izin çıkmıştı.

Ancak Die Welt gazetesinin haberine göre federal hükümetin Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta, o dönemden bu yana hiçbir vekilin İncirlik Üssü'ne ayak basmasına izin verilmediği de vurgulandı. Dördü Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) toplam altı milletvekilinin Türk makamlarına verdiği İncirlik'i ziyaret müracaatının ise Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından incelenmekte olduğu belirtildi.

IŞİD ile mücedele eden uluslararası terörle mücadele koalisyonu çatısı altında yaklaşık 270 kadar Alman askeri Konya ve İncirlik’teki askeri hava üslerinde görev yapıyor.

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