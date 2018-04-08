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Dünya
Deutsche Welle

Die Welt: Berlin Yarı Maratonu'na saldırı önlendi

Alman polisinin bugün yapılan Berlin Yarı Maratonu'na yönelik bir saldırıyı engellediği bildirildi. Berlin'deki polis operasyonunda dört kişi gözaltına alındı.

08 Nisan 2018 21:24

Alman Die Welt gazetesi, aralarında Almanya'da bugün koşulan Berlin Yarı Maratonu'nu izleyen seyircilere ve koşuculara bıçaklı saldırı düzenlemeyi planlayan bir kişinin de bulunduğu dört şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Polis daha önce söz konusu kişinin Berlin'deki dairesinde iki keskin bıçak bulmuştu.

Die Welt, gözaltına alınan şüphelilerin, 2016 yılında Berlin'deki Noel pazarında insanların üzerine kamyon sürerek 12 kişiyi öldürdükten sonra kaçan ve dört gün sonra Milano'da polisle girdiği çatışmada ölen Tunuslu saldırgan Anis Amri ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Bıçaklı saldırı planladığı öne sürülen kişinin, Amri'nin intikamını almak istediği iddia edildi.

Bu yılki Berlin Yarı Maratonu'nu yaklaşık 36 bin kişinin izlediği açıklandı.

DW,rtr,AP/CÖ,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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