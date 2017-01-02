Die Welt: Berlin ve İstanbul'da Noel ile yılbaşı hedef alındı

Türkiye yeni yıla terörle girdi. Reina'daki silahlı saldırıyı yorum sütunlarına taşıyan Frankfurter Allgemeine (FAZ) gazetesi, üç cephede yürütülen savaşların Türkiye'yi zorladığı görüşüne yer veriyor:

"Türkiye'yi sadece İslamcı terör tehdit etmiyor. Şu anda hiçbir ülke Türkiye kadar terörün hedefinde değil; hem IŞİD terörü hem de radikal Kürtlerin terörü... Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün bu olanların bölgede yaşanan hadiselerden bağımsız olmadığını söylerken haklı. Erdoğan döneminin başında Türkiye terör saldırılarına maruz kalmıyordu. Ancak sonrasında ülke üç ayrı savaşa birden girdi: Suriye, Irak ve ülke içinde Kürtlere karşı savaş. Bu Türkiye'yi zorluyor. Aslında terörün Türkiye'de olanlarla bağlantısı var, terör Ankara'nın politikasının bir sonucu."

Die Welt gazetesindeki yorumda ise Türkiye'de son haftalarda yılbaşı kutlamaya ilişkin tartışmalara dikkat çekiliyor:

"Reina'daki saldırının Bataclan saldırısı ile benzerlikler taşıdığı ilk bakışta görülüyor. Paris'teki konser salonunda olduğu gibi Reina da saldırganların gözünde onların reddettiği özgürlük, yaşam, cinsellik ve müziği sembolize eden bir mekan. Ancak Reina'nın Berlin'deki saldırı ile bağlantısı ise son haftalarda Türkiye'deki hava göz önünde bulundurulduğunda ortaya çıkıyor. Hükümet yanlısı medya organları ve Diyanet tarafından yılbaşı Batılı, İslami olmayan bir gelenek şeklinde karalandı. Berlin ve İstanbul'da kasıtlı olarak Noel ve yılbaşı hedef alındı. Bu saldırı aynı zamanda yirmi yıldan uzun bir süredir İstanbul'da birlikte eğlenen ve ortak yanlarının, farklı taraflarından ağır bastığına inanan Avrupa, Türkiye ve Ortadoğu'dan bir neslin rüyalarına yapılmış bir saldırıdır."

Stuttgarter Zeitung gazetesinde de Türkiye'nin Suriye politikasının bedelini ağır ödediği görüşü dile getiriliyor:

"Erdoğan'ın ağır sonuçlara yol açan hataları Suriye ihtilafı ile bağlantılı. Savaşın ilk yıllarında Türk hükümeti radikal İslamcı militanların istenmeyen Suriye lideri Esad'a karşı kullanılabileceğine inanıyordu. Bunun Türkiye'ye pahalıya patlayan, yanlış bir çıkarım olduğu görüldü. IŞİD, canlı bombalarını İstanbul ve Ankara'ya da gönderiyor."

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesindeki yorumda ise saldırıların güvenlik zafiyetinin bir sonucu olduğu görüşü savunuluyor:

"Artık Türkiye'de her hafta bir saldırı oluyor ancak şu ana kadar ne bir bakan ne de bir MİT yetkilisi istifa etti. Türkiye'deki dramatik durum, güvenlik birimlerinde zafiyete yol açan 'temizlik' operasyonlarının da bir sonucu. Devlet insanları koruyamazsa insanlar bunu kendileri yapmaya çalışır. Bu durumda da iç savaş uzak bir ihtimal olmaktan çıkar."

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Derleyen: Başak Özay