T24 LogoT24 Logo
Dünya

Die Welt: Almanya ve Türkiye bir yıl aradan sonra tekrar masaya oturacak

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Ocak (DHA) – Alman basını Türkiye ve Almanya’nın bir yıla yakın bir süredir iki ülke arasında yaşanan siyasi gerginliğin ardından başlıca konu terörle mücadele olmak üzere tekrar hükümetler arası görüşmelere başlamak istediğini y

17 Ocak 2018 13:52

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Ocak (DHA) – Alman basını Türkiye ve Almanya’nın bir yıla yakın bir süredir iki ülke arasında yaşanan siyasi gerginliğin ardından başlıca konu terörle mücadele olmak üzere tekrar hükümetler arası görüşmelere başlamak istediğini yazdı.
Die Welt gazetesindeki habere göre Almanya İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer ve Türk yetkililer bugün Berlin’de bir araya gelecek.
Gazetenin “Teröre karşı Almanya ve Türkiye yakınlaşıyor” başlıklı haberinde, radikal İslamcı teröristlerle mücadele konusunda Türkiye ile “yakın işbirliği gerektiğini” ve hükümet temsilcilerinin bir yıla yakın bir sürenin ardından tekrar masaya oturacağını yazdı. 
Güvenlik yetkililerine dayandırılan haberde Almanya İçişleri Bakanlıklarının temsilcilerinin ve üst düzey Türk yetkililerin bugün görüşeceği belirtiliyor. Almanya İçişleri Bakanlığı’ndan Thomas de Maizière Almanya’nın Suriye’den çıkıp Türkiye üzerinden seyahat eden cihatçı teröristler için hem başlangıç hem de son durak olduğunu, Türkiye’nin de birçok kez büyük saldırıların hedefi olduğu ve bu sebeple Türkiye ile yakın işbirliği içinde çalışmanın gerekli olduğunu söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıOcak DHAAlmanTürkiyeAlmanyanınDie WeltAlmanyaBakanlığındanTürkBerlindeGazeteninBakanlıklarınınBakanlığından ThomasMaizière Almanyanın SuriyedenTürkiyenin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24