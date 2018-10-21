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Didim'e tatile gelen polis memuru denizde boğuldu

Burhan CEYHAN-Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Didim ilçesinde, havanın güzel olmasını fırsat bilerek denize giren polis memuru Avni Can Ushan (22), boğuldu

21 Ekim 2018 00:03

Burhan CEYHAN-Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Didim ilçesinde, havanın güzel olmasını fırsat bilerek denize giren polis memuru Avni Can Ushan (22), boğuldu.
Olay, saat 15.00 sıralarında Altınkum Mahallesi Gaye 1 Sitesi yakınlarında bulunan Altınkum Plajı\'nda meydana geldi. İstanbul’dan tatil için Didim’e gelen Avni Can Ushan, havanın sıcak olduğunu görünce yüzmek için denize girdi. Bir süre sonra girdiği sudan çıkamayan Ushan, suyun üstünde hareketsiz kaldı. Denizde hareketsiz birini gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çevredekilerin yardımıyla Ushan’ı denizden çıkardı. Yapılan kontrolde Avni Can Ushan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, yapılan araştırmada Ushan\'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru olduğu öğrenildi. Ushan’ın cenazesi Didim Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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