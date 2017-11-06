Didim'de yazlık bahçesindeki ağaç dalında kalaşnikof bulundu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesindeki bir yazlığın bahçesinde bulunan ağacın dalları arasına saklanmış, bir kalaşnikof piyade tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Yurt dışında yaşayan H.K.\'ye ait Altınkum Mahallesi 53 Sokak\'ta bulunan yazlığın bahçesindeki ağaçları budayan bahçıvan M.Ş.C. ile B.T., bir ağacın dalları arasında plaj hasırına ve plaj havlusuna sarılı siyah bir poşet buldu. Poşetten şüphelenen ve açan işçiler, içerisinde tüfek olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yazlıkta inceleme yaptı. Yapılan incelemede otomatik tüfeğin kalaşnikof piyade tüfeği olduğu tespit edildi. Tüfekle birlikte 2 şarjör ve 42 mermi de ele geçirildi. Tüfek ile mermiler muhafaza altına alınırken, tüfeğin ne amaçla ağaca gizlendiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.