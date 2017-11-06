T24 LogoT24 Logo
Gündem

Didim'de yazlık bahçesindeki ağaç dalında kalaşnikof bulundu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesindeki bir yazlığın bahçesinde bulunan ağacın dalları arasına saklanmış, bir kalaşnikof piyade tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi

06 Kasım 2017 20:48

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesindeki bir yazlığın bahçesinde bulunan ağacın dalları arasına saklanmış, bir kalaşnikof piyade tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi. 
Yurt dışında yaşayan H.K.\'ye ait Altınkum Mahallesi 53 Sokak\'ta bulunan yazlığın bahçesindeki ağaçları budayan bahçıvan M.Ş.C. ile B.T., bir ağacın dalları arasında plaj hasırına ve plaj havlusuna sarılı siyah bir poşet buldu. Poşetten şüphelenen ve açan işçiler, içerisinde tüfek olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yazlıkta inceleme yaptı. Yapılan incelemede otomatik tüfeğin kalaşnikof piyade tüfeği olduğu tespit edildi. Tüfekle birlikte 2 şarjör ve 42 mermi de ele geçirildi. Tüfek ile mermiler muhafaza altına alınırken, tüfeğin ne amaçla ağaca gizlendiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHA AYDIN DidimAltınkum MahallesiSokakPoşettenOlayDidimEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro AmirliğiYapılanTüfekleTüfekPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24