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Yaşam

Didim'de trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

19 Mayıs 2009 02:34

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Hasan Göçlü yönetimindeki 09 JA 201 plakalı otomobil ile Okşel Dolundu'nun kullandığı 09 D 150 plakalı otomobil, Taşburun yakınlarında çarpıştı.

Kazada, sürücü Hasan Göçlü ve otomobilde bulunan Cemil Göçlü olay yerinde öldü. Aliye ve Cemile Göçlü ile diğer otomobilin sürücüsü Okşel Dolundu ve yanında bulunan Merve ve Şengül Yavuz yaralandı.

Yaralılar, Didim Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Merve ve Şengül Yavuz, daha sonra Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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