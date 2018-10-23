Didim'de sonbaharda deniz keyfi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinin Akbük Mahallesi\'nde sıcak havayı fırsat bilenler güneşlenerek yüzdü, denizin tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 25 derece olarak ölçüldüğü Didim\'de, vatandaşların yanı sıra yabancı turistler de sahili doldurdu. Güzel havayı fırsat bilenlerin bazıları yüzerken bazıları güneşlendi. Kent sakinlerinin bir kısmı sahil boyunca uzanan yürüyüş parkurunda yürürken, çocuklarıyla parkta oynayanlar da oldu.

Sahildeki vatandaşlardan Mehmet Karabıyık, \"Ekim ayında güneş, deniz ve insanlar şahane. Her şey mükemmel. Aslen Uşaklıyım, 32 yıldır Aydın\'da yaşıyorum. Deniz ve güneşten faydalanmaya çalışıyoruz. Herkes buyursun gelsin\" dedi.

Bir diğer vatandaş Jale Sarı ise \"Bu mevsimde bu havayı bulabilmek mucize. Burada sohbetlerimiz çok güzel, yeni arkadaşlar edindim. Ben Kocaeli\'den buraya tatil amaçlı geldim. Burayı çok sevdim. Komşularımın sayesinde bir de burada mülk sahibi, yazlık sahibi oldum. Ben ev hanımıyım\" dedi.



FOTOĞRAFLI