Didim'de sığınmacıları taşıyan gemi battı; 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Fener Koyu'ndan bu sabaha karşı Yunanistan'ın Bulamaç Adası'na gitmek üzere denize açılan Suriyeli sığınmacıların bulunduğu tekne, rüzgarın da etkisiyle bir süre sonra alabora oldu. Suriyeli sığınmacıları taşıyan tekne Didim açıklarında alabora oldu, 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.

Fener Koyu açıklarında deniz yüzeyindeki sığınmacıları fark eden balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, 2 çocuk ve 1 kadının cesedini buldu, 12 kişi ise sağ kurtarıldı.