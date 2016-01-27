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Ege'deki umut yolculuğunda 3'ü çocuk 7 mülteci hayatını kaybetti

Denizde kaybolan 5 Suriyeli mülteci için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

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27 Ocak 2016 17:32

Ege Denizi’nde Suriyeli mültecilerin çıktığı umut yolculuğunda, İstanköy Adası’na (Kos) 1 mil kala batan polyester sürat teknesindeki 15 mülteciden 3’ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. 3 kişinin kurtarıldığı olayda, denizde kaybolan 5 kişi için Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İstanköy’de yayın yapan ’www.kostoday.com’ adlı sitenin haberine göre; Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne bağlı Turgutreis Mahallesi yakınlarından bu sabah denize açılarak İstanköy Adası’na geçmeye çalışan Suriye uyruklu 15 mültecinin içinde bulunduğu sürat teknesi, adaya 1 mil kala battı. Türk ve Yunan ekipler, bölgeye hareket etti.

Dört Yunan Sahil Güvenlik Botu ve iki Türk Sahil Güvenlik Botu ile bir Yunan Sahil Güvenlik helikopterinin yaptığı çalışmada; 3’ü çocuk 7 kişinin cesedine ulaşıldı. Cenazeler, İstanköy’deki hastanenin morguna kaldırıldı. 3 mülteci kurtarılırken, 5 beş kişinin arandığı belirtildi. Bölgedeki arama çalışmalarına balıkçılar da destek veriyor.

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