Didim'de serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Burhan CEYHAN/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Didim İlçesi\'nde 67 yaşındaki Hüseyin Mucuk, serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Mersindere Mahallesi\'ndeki halk plajında bugün saat 16.00 sıralarında serinlemek için denize giren Hüseyin Mucuk, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardımına koştuğu Mucuk, sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Hüseyin Mucuk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.