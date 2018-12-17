Didim'de sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Didim ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yollar kısa sürede göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Turistik ilçe Didim\'de, dün akşam başlayan yağmur, şiddetini artırarak, bugün de etkili oldu. Sağanak nedeniyle Akbük Mahallesi\'ndeki yollar göle dönerken, sürücüler, zor anlar yaşadı. Zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. Belediye ekipleri, su basan yerlerde tahliye çalışması yaptı.

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