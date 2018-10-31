Didim'de ölü caretta caretta bulundu

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde, sahile vurmuş, \'iribaş\' cinsi ölü caretta caretta bulundu.

Didim ilçesinde caretta caretta türü ölü deniz kaplumbağası karaya vurdu. Mavişehir Mahallesi Vettur Sitesi Plajı\'nda, bu sabah kıyıya vurmuş ölü caretta caretta olduğunu farkedenler, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği\'ne (EKODOSD) bildirdi. EKODOSD yetkililerinin yaptığı incelemede, deniz kaplumbağasının kabuğunda ve vücudunda herhangi bir darp ve kesi izine rastlanmadı. Balıkçıların ağlarına takılıp, yukarı çıkamadığı için havasız kalıp, boğularak öldüğü sanılan caretta caretta, gerekli ölçümleri yapılıp, kayıtların tutulması ve DNA araştırmaları için doku örnekleri alınması için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne (DEKAMER) götürüldü.



FOTOĞRAFLI