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DİDİM'DE MAKİLİK ALANDA YANGIN AYDIN (A.A)

23 Ağustos 2010 22:41

-DİDİM'DE MAKİLİK ALANDA YANGIN AYDIN (A.A) - 23.08.2010 - Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 6 dekar alan zarar gördü. Alınan bilgiye göre, Tavşan Burnu Orman Kampı mevkisindeki makilik alanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Didim Belediyesine ait 2 itfaiye aracı ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 arazözle müdahale edildi.  Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında, 6 dekar makilik alan ve özel bir ilköğretim okulunun inşaatında çalışan işçilerin kaldığı ev zarar gördü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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