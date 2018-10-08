Didim'de lastik botta 32 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince lastik botta yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 07.00 sıralarında, Didim\'in Tekağaç burnunun güneybatısında lastik bot belirledi. Durdurulan lastik botta 16\'sı Irak, 11\'i Suriye ve 5\'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 32 kaçak göçmen yakalandı. 12\'si erkek, 4\'ü kadın ve 16\'sı çocuk 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespitinin ardından İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

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