Didim'de göçmen teknesi battı; ölü ve yaralılar var

Aydın’ın Didim İlçesi’nde içinde 37 kaçağın bulunduğu tekne battı. Harekete geçen ekipler denizden 7 kişiyi kurtardı, 1 kişinin cesedini buldu, kayıp 29 kaçağın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Fener Koyu’ndan bu sabah denize açılan çoğunluğu Suriyeli 37 kaçağın içinde bulunduğu tekne, Didim’in Tekağaç Mevkii açıklarında battı. Suya gömülen teknedeki kaçaklar denize düştü. Kaçakları fark edenler durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hareket eden ekipler, sudan 2’si çocuk ve 2’si kadın olmak üzere toplam 7 kişiyi kurtardı, 1 erkeğin cesedine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, kayıp olduğu belirtilen 29 kaçağın bulunması için arama kurtarma çalışmalarına başlandı.