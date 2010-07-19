-DİDİM'DE DOMUZLAR ŞEHRE İNDİ AYDIN (A.A) - 19.07.2010 - Aydın'ın Didim ilçesi Akbük beldesinde domuzlar açlıktan dağdan şehir merkezine indi. Bölgedeki ağaçlık ve dağlık kesimlerde yaşamlarını sürdüren 6 domuz ile yavrularının son zamanlarda yeni doğan yavrularına yiyecek temin etmek için beldenin kenar bölgelerine kadar gelerek çöp bidonlarından yiyecek aradıkları görüldü. Bazı vatandaşlar ve tatilciler, domuzların indiği bölgelere yiyecek bıraktı. Bırakılan yiyecekleri yiyen domuzları, yöre sakinleri ve tatilciler, uzaktan ilgiyle izledi. Önceki yıllarda da Kuşadası'ndaki Büyük Menderes Deltası Güzelçamlı Milli Parkı'nda bulunan domuzlar, sahile inerek vatandaşın arasına karışmıştı.