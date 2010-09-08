Didim'de denizde mayın bulundu

T24- 1. Koy sahilinde yüzen Cafer Güneş, 2 metre derinlikte ve sahile 10 metre mesafede mayın görmesi üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgedeki vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik tedbiri aldı.



Radikal gazetesinin haberine göre, İstanbul’dan gelen Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri, yaptıkları incelemede mayının 1. Dünya Savaşı’ndan kaldığını tespit etti.



SAS komandoları, 70 santimetre boyunda ve yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki mayını, sahilden uzaklaştırdıktan sonra üzerine yerleştirdikleri C-4 tipi patlayıcıyı kumandayla patlatarak imha etti.



Sahile gelen vatandaşların da büyük bir merakla izlediği mayının imhası sırasında büyük bir gürültü oluştu.