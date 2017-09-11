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Didim'de 49 kaçak yakalandı

Latif SANSÜR/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim İlçesi'nden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 Suriyeli, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

11 Eylül 2017 21:31

Latif SANSÜR/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim İlçesi\'nden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 Suriyeli, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, Didim\'de göçmen geçişine karşı yapılan bir operasyon hakkında açıklama yaptı. Didim Tekağaç Burnu önlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçağın geçen cumartesi günü saat 02.30\'da tespit edildiği ve müdahalede bulunduğu kaydedildi. 10 erkek, 10 kadın ve 29\'u çocuk olmak üzere toplam 49 Suriyeli\'nin kurtarıldığı kaydedildi. Didim D Marin Gümrük İskelesi\'nde sağlık kontrolleri yapılan, yiyecek ve gerekli ihtiyaçları giderilen kaçakların daha sonra emniyete teslim edildiği bildirildi.

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