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Didim'de 4 ayrı evden hırsızlık şüphelisi yakalandı

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, 4 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli E

29 Aralık 2018 21:47

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde, 4 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli E.T., polis ekiplerinin çalışmasıyla, çalıntı eşyalarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili S.T. isimli şüphelinin de arandığı bildirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı yerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli E.T.\'nin kullandığı aracı takibe aldı. Araç kovalamaca sonucu durdurulurken, sürücü E.T. yakalandı. Araçta yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen televizyon, 34 musluk, banyo, lavabo ve kayıt cihazı, laptop bilgisayar, imitasyon takılar, su saati, 10 kapı kilit göbeği, elektrikli çaycı ve tamir aletleri ele geçirildi. Yapılan araştırmalar sonucu malzemelerin 4 ayrı ikametten çalındığı belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli E.T., işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülürken, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen şüpheli S.T.\'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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