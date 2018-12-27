Didim'de 23 kaçak göçmen yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Didim\'de jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 23 kaçak göçmen yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine yapılan araştırmada, Altınköy Mahallesi\'ndeki bir evde kaçakların saklandığını belirledi. Harekete geçen jandarma, sabah saatlerinde eve operasyon düzenledi. Operasyonda 3\'ü Yemen, 1\'i Suriye, 19\'u da Filistin uyruklu toplam 23 kaçak yakalandı.

Kaçakların ifadelerinden, çalışmak için tanımadıkları taksiciler tarafından ulaşım ve konaklama ücreti karşılığında Didim\'e getirildikleri belirlendi. 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereği kişi başına 2 bin 869 TL idari para cezası kesilen kaçaklar, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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