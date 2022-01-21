Didim'de ikiz kulelerin yıkımına başlandı

Didim'in Altınkum Mahallesi’nde bulunan, ilçe kamuoyu tarafından "ikiz kuleler" olarak bilinen, kaçak yapı olduğu için ruhsatı verilmeyen ve geçtiğimiz zamanlarda mühürleme işlemleri gerçekleştirilen 5 yıldızlı Maril Otel’in yıkımına başlandı.

Didim’de "ikiz kuleler" olarak adlandırılan, kaçak olması sebebi ile mühürleme işlemleri gerçekleştirilen Maril Otel ruhsatsız olarak açılmış, faaliyetlerini sürdürerek müşteri almaya devam etmişti. Didim Belediyesi tarafından yapılan tebligatların ardından mahkemece alınan karar sonrası geçtiğimiz zamanlarda belediye ekipleri tarafından dış cephede yıkımlar gerçekleştirmiş, yıkımlar mahkeme kararınca iptal edilmişti.

Yeniden çıkartılan mahkeme kararı kapsamında 21 Ocak 2022 tarihinde izinsiz yapıların yıkımına başlandı. Didim Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve ihaleyi alan firma tarafından sabah saatlerinden başlatılan yıkım çalışmasında, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler ve çevik kuvvet polisleri tarafından otelin çevresinde sıkı güvenlik önlemleri aldılar.

İlk olarak planda olmayan havuz, lobi önündeki camekanlar Didim Belediyesi’ne ait iş makinaları yardımıyla yıkıldı. Yıkım işlemleri otelin kaçak olan en üstten 2 ve 3. katlarının yıkımı ile devam edecek.

"Kaçak yapılara geçit vermeyeceğiz"

Didim Kamuoyu’nda “İkiz Kuleler” olarak bilinen kaçak yapıların yıkımı hakkında açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “İlçemizde kaçak olarak yapılan ve ruhsatsız olarak işletilmeye devam eden ikiz kulelerin yıkım çalışması başlattık. İlk olarak planda olmayan havuz ve lobi önündeki camekanların yıkımını gerçekleştirdik. Yıkım işlemlerimiz en üstten 2 ve 3. katın yıkımı ile devam edecektir. İlçemizde kaçak yapılara kesinlikle izin vermeyeceğiz” dedi. (ANKA)