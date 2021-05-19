Didim'de havai fişek kullanımı yasaklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde kutlamalarda havai fişek kullanımı yasaklandı.

Didim Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı olağan toplantısının ilk oturumu Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda ilçe genelinde havai fişek kullanımının yasaklanması ele alındı.

Madde oy birliğiyle kabul edildi. Konuyla ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı A. Deniz Atabay şunları söyledi:

“İlçemiz sınırları içerisinde yapılacak olan tüm etkinliklerde (düğünlerde, törenlerde, açık hava ortamlarında yapılan tüm etkinliklerde) ekolojik dengeyi bozması, gerek düştüğü yerde yangın çıkarma riskine karşı gerekse de gece atıldığında kuşların karanlıkta yönlerini bulamaması ve ölümlere neden olması sebebi ile havai fişek kullanımının yasaklanması konusu gündem getirdik. Artık bu tür kutlamaların da anlamı kalmadı. Medeni koşullarda bunların kaldırılması gerektiğini düşündüğümüz için gündem getirdik" dedi.

Hayvan satışı yasağı komisyonda

Gündemde yer alan ilçe sınırları içerisindeki pet-shoplarda evcil hayvan satışının yasaklanması konusu ele alındı. Madde sağlık komisyonuna havale edildi.