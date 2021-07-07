T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Didim'de denizde kadın cesedi bulundu

Polis, kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı

07 Temmuz 2021 17:45

Aydın'ın Didim ilçesinde, Mavişehir Tarhan Sitesi'nin sahil kısmında gezinenler, denizde kadın cesedi buldu. Polis kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Didim ilçesinde, saat 14.00 sıralarında Mavişehir Tarhan Sitesi'nin sahil kısmında gezinenler, denizde bir kadının hareketsiz halde durduğunu fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, sahile çıkarılan kadının yaşamını yitirdiğini bildirdi. Suda boğularak hayatını kaybettiği belirlenen kadının kimliğinin tespiti için parmak izi alındı.

 Kadının cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, otopsi için Didim Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polis, cesedin kimliğinin tespiti için çalışma başlattı. (DHA)

 

aydındidimdenizkadın cesedi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24