-DİDİM BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI AYDIN (A.A) - 27.07.2010 - CHP Aydın İl Başkanı Tunç Aytur, CHP'li Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı'nın görevinden alındığını bildirdi. Aytur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hakkında çeşitli soruşturmalar olan Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı'nın İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün yazısı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile ''soruşturmaların selameti'' açısından görevinden alındığını söyledi. Konuyla ilgili olarak Belediye Başkanı Mümin Kamacı ile görüşmek üzere CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay ve CHP'li ilçe belediye başkanları ile birlikte Didim'e gideceklerini ve bir toplantı yapacaklarını belirten Aytur, geniş açıklamanın daha sonra yapılacağını kaydetti.