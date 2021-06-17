Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay’a saldırıda 3 tutuklama

Ne olmuştu? Didim Marina'da 14 Haziran gecesi bir restorana sopalarla gelen grup, Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut'a saldırmış, zanlılar garsonların müdahalesiyle olay yerinden uzaklaşmıştı. Vücudunda darp izi bulunduğu belirtilen Atabay ve Bulut sağlık kontrolü için hastaneye götürülmüş, 6 şüpheli yakalanmıştı. Atabay, saldırının ruhsatsız olduğu için bir otelin mühürlenmesinden kaynaklandığını savunmuştu. Atabay saldırıya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "2015'ten beri süren bir kavga bu. Önce 42 dairelik yere 94 daire yaptılar. Yıkım kararı çıktı. İmar barışıyla kurtuldular. Şimdi de havuzlar, kafeler ile 7 bin metrekarelik yeni bir ihlalle otele çevirmek isteyince ruhsat vermedik. Sonra bu saldırı oldu. Belediyeye karşı rant kavgası veriyorlar, yargı bunun çete işi olduğunu görmeli" demişti. TIKLAYIN - Beyzbol sopalı saldırıya uğrayan Didim Belediye Başkanı Atabay: Belediyeye karşı rant kavgası veriyorlar