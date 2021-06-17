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Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay’a saldırıda 3 tutuklama

17 Haziran 2021 07:47

Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye Başkanı Deniz Atabay ile avukatına sopayla saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Marinadaki bir restoranda Atabay ve avukatına sopayla saldırdıkları iddiasıyla yakalanan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Atabay'a destek veren bir grup da adliyeye getirilen zanlılara tepki gösterdi.

Öte yandan, işletme ruhsatı olmadığı için otelinin belediye tarafından mühürlenmesi üzerine saldırıya azmettirdiği iddiasıyla aranan A.O. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verdi. A.O, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Savcılıktaki sorguları tamamlanan zanlılardan A.S. ve B.D. salıverildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden F.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, A.O'nun oğlu İ.O. ve kardeşi M.O. ile Y.C.B. tutuklandı.

Ne olmuştu?

Didim Marina'da 14 Haziran gecesi bir restorana sopalarla gelen grup, Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut'a saldırmış, zanlılar garsonların müdahalesiyle olay yerinden uzaklaşmıştı.

Vücudunda darp izi bulunduğu belirtilen Atabay ve Bulut sağlık kontrolü için hastaneye götürülmüş, 6 şüpheli yakalanmıştı.

Atabay, saldırının ruhsatsız olduğu için bir otelin mühürlenmesinden kaynaklandığını savunmuştu.

Atabay saldırıya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "2015'ten beri süren bir kavga bu. Önce 42 dairelik yere 94 daire yaptılar. Yıkım kararı çıktı. İmar barışıyla kurtuldular. Şimdi de havuzlar, kafeler ile 7 bin metrekarelik yeni bir ihlalle otele çevirmek isteyince ruhsat vermedik. Sonra bu saldırı oldu. Belediyeye karşı rant kavgası veriyorlar, yargı bunun çete işi olduğunu görmeli" demişti.

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