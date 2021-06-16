Didim Belediye Başkanı Atabay ve avukatına düzenlenen saldırıya ilişkin 6 kişi adliyede

Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye Başkanı Deniz Atabay ile avukatına saldırıya ilişkin olarak gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye getirildi.

Marinadaki bir restoranda Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ve avukatına sopayla saldırdıkları iddiasıyla yakalanan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Atabay'a destek veren bir grup da adliyeye giren zanlılara tepki gösterdi. Öte yandan, işletme ruhsatı olmadığı için otelinin belediye tarafından mühürlenmesi üzerine saldırıya azmettirdiği iddiasıyla aranan A.O. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.A.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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