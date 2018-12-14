Didim açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN / DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollardan lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 41 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botundaki görevliler tarafından dün saat 05.00 sıralarında, Didim açıklarında lastik botla yasa dışı yolculuğa çıkan kaçak göçmen grubu tespit edildi. Durdurulan lastik bottaki 40\'ı Suriye ve 1\'i Nepal uyruklu toplam 41 kaçak göçmen yakalandı. 11\'i erkek, 12\'si kadın ve 18\'i çocuk olmak üzere toplam 41 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Yakalananlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI