Didem'in ölümünde odaya kilitlendiği iddiası

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da, 5 katlı bir binanın 4’üncü katından birbirine düğümlediği çarşaflara tutunarak inmeye çalışırken düşüp hayatını kaybeden Didem Kiriş’in (42), tartıştığı ailesi tarafından odaya kilitlendiği iddia edildi.

Olay, geç saatlerde Gazipaşa Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Bir fabrikada insan kaynakları uzmanı olarak çalışan ve bekar olduğu belirtilen Didem Kiriş, oturdukları apartmanın 4\'üncü katındaki balkon demirliklerine bağladığı birbirine düğümlü çarşaflarla yere inmeye çalıştı. Kiriş\'i çarşafla sarkarken fark eden komşuları durumu polise bildirdi. Bu sırada çarşaflardaki düğüm çözüldü ve Didem Kiriş, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Didem Kiriş\'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kiriş\'in cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Didem Kiriş’in belirlenemeyen bir nedenle ailesiyle tartıştığı, bunun üzerine de ailesi tarafından odaya kilitlenerek dışarı çıkmasının engellendiği iddia edildi. Kiriş’in cenazesi yarın öğle vakti Merkez Camisi\'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yalova’da toprağa verilecek. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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