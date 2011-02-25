Didemden haber alınamıyor!

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Fotoğrafları dağıtıldı



Depremin vurduğu Yeni Zelanda’daki Otago Üniversitesi’nde doktora yapan Didem Yaman’a ulaşılamıyor. Ailesi, Yaman’ın arkadaşlarıyla görüştüklerini ve bulundukları kentte herhangi bir hasar olmadığını öğrendiklerini belirtirken, Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri Yaman’a ulaşılamadığının kendilerine de bildirildiğini söyledi.Yeni Zelanda’nın ikinci büyük kenti olan Christchurch’de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem, yakınları Yeni Zelanda’da bulunan Türk aileleri de endişelendirdi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi Didem Yaman’ın ailesi de depremin ardından, Dunedin şehrinde doktora öğrencisi olan kızlarına ulaşmaya çalıştı. Ancak ülkedeki telefon şebekesinin çökmesi nedeniyle aradan geçen 3 güne rağmen Yaman’a ulaşmak mümkün olmadı.Didem Yaman’ın Çanakkale’de yaşayan babası İzzet Yaman, depremin ardından kızını telefonla aradıklarını ancak ulaşamadıklarını belirterek, “Yeğenim bir arkadaşıyla mesajlaşmış ve onlar da ‘Herhangi bir problem yok, iletişim hatlarında bir problem var onun için görüşemiyoruz’ demişler. Zaten yaşadıkları yer de deprem olan bölgenin 400 kilometre güneyinde bulunuyormuş” dedi. Didem Yaman’ın arkadaşıyla mesajlaşan kuzeni Levent Tanrıkulu da, “Didem’le doğrudan görüşmedim ama bir arkadaşı üzerinden mesaj göndermiştim, ‘Bizde bir sorun yok’ dediler. Kendisine de mesaj gönderdim ama mesaj alamadım. Nasıl bir durumda olduğunu da bilemiyoruz” diye konuştu.Telefonla ulaştığımız Türkiye Cumhuriyeti Wellington Büyükelçiliği yetkilileri de, Didem Yaman’a ulaşılamadığına dair kendilerine gelen bilgi üzerine gerekli başvuruların yapıldığını kaydetti. Ülkedeki telefon şebekesinde sorunlar yaşandığını belirten yetkililer, durumu izlediklerini bildirdi.4 yıldır Yeni Zelanda’da bulunan Yaman aynı zamanda Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu’nun(USAK) Avusturalya ve Yeni Zelanda temsilcisi olarak da görev yapıyor. Yaman’a USAK da ulaşmak için çaba sarf ediyor. USAK Genel Koordinatörü Sedat Laçiner, Yeni Zelandalı yetkililer ve büyükelçilikle görüştüklerini belirterek, şunları söyledi:“Didem Yaman kayıp değil de haber alınamayanlar arasında. Fakat şöyle bir durum var Christchurch’de telefonlar çalışmıyor. İnsanlar spor salonları ve kamu binalarına sığınmış durumda. Bir kamu düzeni oturmuş durumda değil. O yüzden haber alamadığımızı düşünüyoruz. Yetkililer de bu durumda çok kişi olduğunu ve sürekli birilerinin bulunduğunu söylüyor. O yüzden fotoğraflarını çeşitli yerlere dağıtmış durumdalar. Biz de en kısa zamanda iyi haber almak istiyoruz. Ortadaki durum bize ulaşamamış olması.''