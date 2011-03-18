-DİDEM YAMAN'IN CENAZESİ GETİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 18.03.2011 - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğretim görevlisi Didem Yaman'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi. Emirates Havayollarına ait uçakla Dubai üzerinden İstanbul'a getirilen Yaman'ın cenazesi, Atatürk Havalimanı'ndaki işlemlerin ardından kargo binasında bekleyen ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarına teslim edildi. Yaman'ın cenazesi, ambulansla, toprağa verileceği Çanakkale'ye gönderildi.