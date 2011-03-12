-DİDEM YAMAN'IN CESEDİNE ULAŞILDI ÇANAKKALE (A.A) - 12.03.2011 - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde meydana gelen depremin ardından kendisinden haber alınmayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğretim görevlisi Didem Yaman'ın cesedine ulaşıldı. ÇOMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Tunçoku, yaptığı açıklamada, bu sabaha karşı Yeni Zelanda'daki Türk büyükelçiliğinden kendisine telefon edildiğini, Yaman'ın cesedine bir alışveriş merkezinin enkazının altında ulaşıldığını söyledi. Tunçoku, daha önce de cesede ulaşıldığı yönünde kendisine bir takım haberler geldiğini, ancak kimlik belirlemenin kesinleşmediği için doğrulanmasını beklediğini ifade ederek, ''Didem'in cesedi, 4-5 katlı bir alışveriş merkezinin enkazında bulunmuş. Depremin olduğu gün, kendisinin oradaki bir sağlık polikliniğinde randevusu varmış. Bu bilgiyi de Didem'in arkadaşları polise bildirmiş'' dedi. Yaman'ın kimliğinin babası ve kız kardeşinden alınan DNA örneklerinin karşılaştırılmasıyla belirlendiğini anlatan Tunçoku, ''Buradan alınan DNA örnekleri Yeni Zelanda'ya gönderildi. Didem'in de oradaki saç ve diş fırçalarından örnekler alınıp karşılaştırılmış'' diye konuştu. Tunçoku, cesedin Türkiye'ye getirilmesi için Yeni Zelanda'daki Türk büyükelçiliğinin tüm tedbirleri alacağını ifade ederek, şu bilgileri verdi: ''Didem'in cenazesi uçakla İstanbul'a getirilecek. Yolculuk yaklaşık 23-24 saat sürüyor. İstanbul'dan da üniversitemize ait bir ambulansla cenaze Çanakkale'ye getirilecek. Ben tüm bu bilgileri aileyle de paylaştım. Üzüntümüz büyük.''