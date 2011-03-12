T24 LogoT24 Logo
Yaşam

DİDEM YAMAN'IN CESEDİNE ULAŞILDI ÇANAKKALE (A.A)

12 Mart 2011 19:52

-DİDEM YAMAN'IN CESEDİNE ULAŞILDI ÇANAKKALE (A.A) - 12.03.2011 - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde meydana gelen depremin ardından kendisinden haber alınmayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğretim görevlisi Didem Yaman'ın cesedine ulaşıldı. ÇOMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Tunçoku, yaptığı açıklamada, bu sabaha karşı Yeni Zelanda'daki Türk büyükelçiliğinden kendisine telefon edildiğini, Yaman'ın cesedine bir alışveriş merkezinin enkazının altında ulaşıldığını söyledi. Tunçoku, daha önce de cesede ulaşıldığı yönünde kendisine bir takım haberler geldiğini, ancak kimlik belirlemenin kesinleşmediği için doğrulanmasını beklediğini ifade ederek, ''Didem'in cesedi, 4-5 katlı bir alışveriş merkezinin enkazında bulunmuş. Depremin olduğu gün, kendisinin oradaki bir sağlık polikliniğinde randevusu varmış. Bu bilgiyi de Didem'in arkadaşları polise bildirmiş'' dedi. Yaman'ın kimliğinin babası ve kız kardeşinden alınan DNA örneklerinin karşılaştırılmasıyla belirlendiğini anlatan Tunçoku, ''Buradan alınan DNA örnekleri Yeni Zelanda'ya gönderildi. Didem'in de oradaki saç ve diş fırçalarından örnekler alınıp karşılaştırılmış'' diye konuştu. Tunçoku, cesedin Türkiye'ye getirilmesi için Yeni Zelanda'daki Türk büyükelçiliğinin tüm tedbirleri alacağını ifade ederek, şu bilgileri verdi:  ''Didem'in cenazesi uçakla İstanbul'a getirilecek. Yolculuk yaklaşık 23-24 saat sürüyor. İstanbul'dan da üniversitemize ait bir ambulansla cenaze Çanakkale'ye getirilecek. Ben tüm bu bilgileri aileyle de paylaştım. Üzüntümüz büyük.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24