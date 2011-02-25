-DİDEM YAMAN'IN AİLESİ İYİ HABER BEKLİYOR ÇANAKKALE (A.A) - 25.02.2011 - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde meydana gelen depremin ardından kendisinden haber alınmayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğretim görevlisi Didem Yaman'ın kız kardeşi Çiğdem Yaman, en kısa zamanda iyi bir haber almayı beklediklerini söyledi. Çanakkale'de yaşayan Çiğdem Yaman, ablasıyla en son geçen cuma günü görüştüğünü anlattı. Konuşmasını güçlükle sürdüren ve zaman zaman göz yaşlarını tutamayan Yaman, ablası Didem Yaman'ın isminin kayıplar listesinde olduğunu, ölüler listesinde yer almadığını dile getirdi. Yeni Zelanda'daki büyükelçilikle sürekli görüştüklerini ifade eden Yaman, ''Ablamın adı çok şükür ölüler listesinde yok. Hastane kayıtlarında da yok. Bu nedenle en kısa zamanda iyi bir haber almayı bekliyoruz. Çok üzgünüz, bunu anlatacak kelime bulamıyorum'' diye konuştu. Bu arada, ÇOMÜ'den yapılan açıklamada, Yaman'ın durumuyla ilgili olarak, Türkiye'nin Wellington Büyükelçiliği ile temasların sürdüğü, yeni bilgi ulaştığında kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu. ÇOMÜ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde araştırma görevlisi olan Didem Yaman, 2007 yılından bu yana Yeni Zelanda'nın Otago Üniversitesinde, ''Tarih boyunca Türkiye, Avustralya, Yeni Zelanda İlişkileri'' üzerine doktora çalışması yapıyordu