'Didem Tuncay'ın sağ göz fonksiyonları geri gelebilir'

Numune Hastanesi’nin yöneticisi Nurullah Zengin, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıda yaralanan gazeteci Didem Tuncay'ın sağ gözündeki bazı fonksiyonların geri gelebileceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'ne düzenlenen intihar saldırısında yaralanan gazeteci Didem Tuncay'ın sağlık durumuna ilişkin müjdeli bir haber geldi.

Didem Tuncay'ın tedavi gördüğü Numune Hastanesi’nin yöneticisi Nurullah Zengin, ikinci göz operasyonu da başarılı geçen Didem Tuncay'ın, sağ gözündeki fonksiyonların geri gelebileceğini açıkladı.

Zengin, "Sağ gözüyle ilgili şekil bütünlüğüne yönelik ameliyata girmiştik ancak ameliyatta bazı fonksiyonların da geri gelebileceğini gördük. Bugün yaptığımız muayenede ışık hissinin varlığını ve el hareketlerinin fark edilebilmesi bizi bazı fonksiyonların geri gelebileceği yönünde ümitlendirdi" dedi.