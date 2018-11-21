Didem Soydan'dan takipçisine tepki: Ben değil siz olmalısınız!

Manken Didem Soydan, moda çekimi için objektiflerin karşısına geçti. Bir takipçisinin kendisine, "Türkiye'de yaşayan Türkiye düşmanı" demesine tepki gösteren ünlü manken, "Türk düşmanı ben değil siz olmalısınız. Çünkü bir köy enstitüsü öğretmen kızı olan benim değil düşmanlık, cahillikle derdimiz olur" diye yanıt verdi.

Soydan objektiflere çarşafla yarı çıplak şekilde poz verdi. Soydan'ın paylaşımını kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Ancak bir takipçisinin kendisine "Türkiye'de yaşayan Türkiye düşmanı" yorumunu yapması üzerine Soydan, cevap verdi.

Soydan takipçisine şu yanıtı verdi:

"Türk düşmanı ben değil siz olmalısınız. Çünkü bir köy enstitüsü öğretmen kızı olan benim değil düşmanlık, cahillikle derdimiz olur.

Onu da tıpkı size yaklaştığımız gibi kaliteli üslupla çözeriz.

Size düşmanım ben. Yani cahile okumuş cahile. Yoksa benim Atatürk'ümün emaneti ülkeme sevgiden başka ilişkim olamaz."