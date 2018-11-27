Didem Soydan'dan medyaya 'cinsel istismar' tepkisi: İlla yanına bikinili fotoğraf mı iliştireyim?

Manken Didem Soydan, Şanlıurfa’da iki kız kardeşin, kendilerine cinsel istismarda bulunan babalarının cezaevinden çıkabileceğini öğrenince intihar girişiminde bulunmasının medyada yeterince yer bulmamasına tepki gösterdi. Soydan konuya ilişkin “Şu haberin yanına illa bikinili fotoğraf mı iliştireyim? Bir kere olsun haber yapın duyurun n’olur!” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - İki kardeş, kendilerine cinsel istismarda bulunan babalarının cezaevinden çıkabileceğini öğrenince intihara kalkıştı!

"İlla hamile kalmamız mı lazım? Hastanede raporumuz değiştirildi, savcı buraya gelsin. Babamız cezaevinden çıkmasın" diyerek intihar girişiminde bulunan kız kardeşlere ilişkin haberi “Allah’ım kimseyi böyle çaresiz duruma sokmasın! Düşünsenize babanızın cinsel tacizine uğruyorsunuz ve yalvarmalarınız kimsenin kulağına gitmiyor. Ve devlet orada değil? Bu evlat ne yapsın söyleyin?” notuyla paylaşan Soydan’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle: