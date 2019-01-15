Didem Soydan'dan Berkay Ustabaş çağrısı: Hepimiz Berkin Elvan'ın cenazesine katıldık

Manken Didem Soydan, Berkin Elvan’ın 11 Mart 2014’teki cenazesine katıldığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Devrimci Gençlik Dernekleri Genel Sekreteri ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Berkay Ustabaş’ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Gazeteci Erk Acerer’in Berkay Ustabaş için attığı “Cenazeye katılmak suç değildir...” tweetini retweetleyen Soydan, “Hayır öyle ise cenazeye hepimiz katıldık. Boş verelim hepimizi. Ben Berkin Elvan cenazesine katıldım. Tüm gün oradaydım. Ardından protesto yürüyüşünde bulundum” mesajını paylaştı.

Ne olmuştu?

Devrimci Gençlik Dernekleri Genel Sekreteri ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Berkay Ustabaş, Berkin Elvan’ın 2014 yılında gerçekleşen cenazesine katıldığı için 2017 yılında düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Kendisinin ve avukatının iddiasına göre savcı ve hakim, “Savunman iyiydi ama ahdimiz var, tutuklayacağız” dedi, tutuklandı.

Aylar sonra hazırlanan iddianamesinde, Ustabaş’ın Berkin Elvan’ın cenazesine katıldığı, öncesinde ve sonrasında eylem yapan grubun içerisinde olduğu, evinde yasak kitap bulundurduğu kaydedildi.

Kırıkkale’den İstanbul’a getirilmeyerek, duruşmalara sadece görüntülü bağlanabilen Devrimci Gençlik Dernekleri Genel Sekreteri Ustabaş, Elvan’ın cenazesine binlerce kişi gibi katıldığını söyledi. Yasaklı olduğu söylenen kitapları 2013’te aldığını, yasaklama kararının 2017’de Erzurum’dan verildiğini, kararı bilmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Berkay Ustabaş yarın bir kez daha hakim karşısına çıkıyor. Duruşma öncesi sosyal medyada "#BERKAYAÖZGÜRLÜK" etiketiyle kampanya başlatıldı.