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Didem Soydan'dan 'Arda Turan' açıklaması

"Arda'yla aynı arkadaş ortamında bulunduk"

25 Aralık 2016 19:19

Didem Soydan, Star Wars serisinin vizyona giren yeni filmi, 'Rogue One' için düzenlenen etkinlikte Arda Turan hakkında konuştu. Turan ile aynı arkadaş ortamında bulunduklarını söyleyen Soydan, "Yazıldığı gibi durumlar olmadı. Bu konu ile ilgili bir daha konuşmak istemiyorum" ifadesini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Didem Soydan, önceki gece Kanyon Cinemaximum'da Star Wars serisinin vizyona giren yeni filmi, 'Rogue One' için düzenlenen Galaktik Gece etkinliğine katıldı. Vodafone FreeZone sponsorluğundaki gecede Soydan, serinin bütün filmlerini izlediğini ve hayranı olduğunu söyledi.

Gazeteciler Didem Soydan'a, Barcelona'da top koşturan milli yıldız Arda Turan ile geçtiğimiz haftalarda hakkında çıkan aşk haberlerini hatırlattı.

Soydan, şöyle konuştu:

"Arda'yla aynı arkadaş ortamında bulunduk. Yazıldığı gibi durumlar olmadı. Bu konu ile ilgili bir daha konuşmak istemiyorum."

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