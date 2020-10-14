Didem Soydan ve Burak Deniz birlikte görüntülendi

Ünlü model Didem Soydan ve oyuncu Burak Deniz'in birlikte olduğu iddia edildi.

Magazinburada.net'in özel haberine göre, İbrahim Selim'in programına katılan Burak Deniz, çekim Didem Soydan'ın evinde gitti. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ikili sabah evden birlikte çıktı.

Didem Soydan ve Burak Deniz'in aşk yaşadığı iddiaları, iki aydır gündemden düşmüyordu. Burak Deniz, kampta arkadaşıyla birlikte bir fotoğraf paylaşmış, Soydan da aynı kişiyle aynı yerde fotoğraf atınca kampa birlikte gittikleri düşünülmüştü.