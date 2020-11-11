Didem Soydan kendisine küfür eden takipçisini savcılığa şikâyet etti

Didem Soydan, sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisinin kendisine küfür ettiğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.



Şikayet üzerine soruşturma açılınca, mankene mesaj atan kişinin 28 yaşındaki F.A. olduğu tespit edildi. Savcılık, F.A. hakkında hakaret suçu kapsamında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre, Soydan, kendisine ''Keva..'' şeklinde hakaret ettiğini belirttiği F.A.'nın itibarını zedelediğini belirtti.



F.A., böyle bir paylaşım yapıp yapmadığını hatırlamadığını söylerken, dosya Uzlaştırma Büro'suna gönderildi.



Savcılık, F.A. hakkında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.