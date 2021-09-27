Didem Soydan o hakareti affetmemişti; sanık hakim karşısına çıktı

Manken Didem Soydan'a sosyal medya üzerinden mesaj göndererek hakaret ettiği iddia edilen ve 2 yıla kadar hapsi istenen üniversite öğrencisi Kenan Doğukan A. (23) "Tweetlerin atıldığı saatte okulda, sınavdaydım. Sınav girişlerinde telefonlar toplanır. Bu nedenler sınavda olduğum saatte paylaşımda bulunmam mümkün değildir. Bu paylaşımları kim, nasıl yaptı bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Kenan Doğukan A. ile şikayetçi Didem Soydan'ın avukatı Türkan Bayraktaroğlu katıldı. Özel bir üniversitede okuduğunu söyleyen sanık Kenan Doğukan A. savunmasında "Üniversite öğrencisiyim davaya konu olan Twitter hesabı bana aittir. Ancak bu tweetleri ben atmadım. Tweetlerin atıldığı saatte ben okulda sınavdaydım. Sınav girişlerimde telefonlar toplanır. Bu nedenler sınavda olduğum saatte paylaşımda bulunmam mümkün değildir. Bu paylaşımları kim, nasıl yaptı bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Sınav saat aralıkları okula sorulacak

Didem Soydan'ın avukatı Türkan Bayraktaroğlu, sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti. Mahkeme, sanığın savunmasını dikkate alarak 23 Ocak 2020 tarihinde sanık Kenan Doğukan A.'nın bulunduğu üniversitede sınavda olup olmadığı, sınava girmiş ise sınav saat aralıklarını ve sınav girişlerinde öğrencilerden telefon toplatılıp toplatılmadığı hususlarından bilgi verilmesini istedi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Kenan Doğukan A.'nın, 23 Ocak 2020'de sosyal medya sitesi Twitter üzerinden Manken Didem Soydan'a hakaret içerikli mesaj gönderdiği iddia ediliyor. İddianamede şüpheli Kenan Doğukan A.'nın "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyor.