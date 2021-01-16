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Didem Soydan hakareti affetmedi; takipçisinin 2,5 yıla kadar hapsi isteniyor

16 Ocak 2021 15:51

Ünlü manket Didem Soydan, sosyal medyada bir takipçisinin kendisine küfür ettiğini belirterek, geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurdu. Soydan'ın şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Soydan'a mesaj atan kişinin kimliği tespit edildi.

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