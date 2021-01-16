Didem Soydan hakareti affetmedi; takipçisinin 2,5 yıla kadar hapsi isteniyor

Didem Soydan, sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisinin kendisine hakaret ettiğini belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.
36 yaşındaki model, 'Salata tabağı gibi olmuştur' şeklindeki mesaj ile itibarının zedelendiğini kaydetti.
Sabah gazetesinin haberine göre; şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Didem Soydan'a mesaj atan kullanıcının C.A. olduğu tespit edildi.
C.A., böyle bir paylaşım yapıp yapmadığını hatırlamadığını beyan etti. Dosya, Uzlaştırma Büro'suna gönderildi. Fakat Soydan, kendisine yapılan hakareti affetmedi.
Savcılık, C.A. hakkında hakaret suçu kapsamında 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.