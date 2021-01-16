Didem Soydan hakareti affetmedi; takipçisinin 2,5 yıla kadar hapsi isteniyor

Ünlü manket Didem Soydan, sosyal medyada bir takipçisinin kendisine küfür ettiğini belirterek, geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurdu. Soydan'ın şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Soydan'a mesaj atan kişinin kimliği tespit edildi.