Didem Soydan: Devletin tüm kasasını boşalttığınız için ilan edemediğiniz karantinadan…

İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan saat 24.00 itibariyle, 30 büyük şehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Akşam saatlerinde duyurulan bu karar vatandaşta paniğe sebep olurken marketlerde, manavlarda ve fırınlarda uzun kuyruklar oluştu. Model Didem Soydan, sokağa çıkma yasağının yalnızca iki saat önce duyurulmasına tepki göstererek Twitter hesabından sert bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyadan bu konuyla ilgili paylaşımda bulunan pek çok isim arasında Didem Soydan da yer aldı. Soydan şunları yazdı:

“Devletin tüm kasasını boşalttığınız için ilan edemediğiniz karantinadan son iki saatte karar alıp milleti sokağa döktünüz? İnsan sağlığı ile böyle mi oynanır? Kimi kime şikayet edeceğiz ?”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da, "Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil" ifadesine de tepki gösteren Soydan, "Aaaa ,ok o zaman desenize ya" diye yazdı.

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TIKLAYIN - Sokağa çıkma yasağı ilan edildi; vatandaşlar marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu

TIKLAYIN - Sokağa çıkma yasağı ilan edildi; vatandaşlar marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu