Didem Soydan'dan yeni yaşa özel paylaşım

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü model Didem Soydan, yeni yaşını kutladı.

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Didem Soydan, Instagram hesabından evinin banyosunda çektiği fotoğrafını paylaştı.



Manken Didem Soydan yeni yaşını "36 hoş geldin kardeşim" notunu düştüğü bir fotoğrafla karşıladı. Güzel mankenin Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ünlü isimler kutlamada bulundu

Daha sonra mini elbiseli bir pozunu paylaşan Soydan "36 hoş geldin kardeşim" notunu yazdı. Ünlü modelin yeni yaşını Simge Sağın, Tülin Şahin, Saadet Işıl Aksoy, Ahu Yağtu, Gazapizm ve Gaye Su Akyol gibi isimler de kutladı.